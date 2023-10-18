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لبنان
عملات مرتفعة
Lebanon 24
18-10-2023
|
17:21
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تتقاضى بعض المصارف عملات عن بعض الخدمات مرتفعة لدرجة تتخطى ما تتقاضاه الشركات الخاصة للخدمات نفسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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