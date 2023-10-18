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لبنان

مقاربة تفصيلية

Lebanon 24
18-10-2023 | 18:00
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خلافاً لما هو سائد المعلومات تتحدث عن مقاربة تفصيلية بين وزير من المحور وقيادي حزبي رفيع لما يُمكن أن يترتب عليه توسع العمليات الحربية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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