خلافاً لما هو سائد المعلومات تتحدث عن مقاربة تفصيلية بين وزير من المحور وقيادي حزبي رفيع لما يُمكن أن يترتب عليه توسع العمليات الحربية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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