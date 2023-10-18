23
o
بيروت
25
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان يشهد إجراءات احترازية مكثفة لحالات الطوارئ.. وسفارات تحذر رعاياها
Lebanon 24
18-10-2023
|
22:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يُفضِ الاستنفار الدبلوماسي على أعلى المستويات إلى تهدئة الجبهة الجنوبية.ويستمر السجال حول السيناريوهات المقبلة، مع إجراءات احترازية مكثّفة لحالات الطوارئ بدأ يشهدها لبنان.
وكتبت" الاخبار": بعد إعلان شركة طيران الشرق الأوسط أن الشركة وضعت خمساً من طائراتها الـ 24 في تركيا كإجراء احترازي، يجري إخلاء المطار من بعض المحتويات المهمة، مع عمليات نقل لأوراق وملفات». كما كشفت مصادر أمنية أن «الأمن الخاص للمنظمات الدولية أعدّ خطة لإجلاء الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات، بالتنسيق مع الجيش ». وعلمت «الأخبار» أن «الجيش سيسمح لهؤلاء باستعمال المطارات العسكرية والموانئ الصغيرة للخروج في حال إقفال مطار بيروت الدولي». كما طلبت شركات ومؤسسات إعلامية أجنبية لها مكاتب كبيرة في بيروت من موظفيها تحضير أنفسهم للانتقال إلى دول في المنطقة من بينها الإمارات، مع الإبقاء على عدد محدود جداً من الموظفين في بيروت.
Advertisement
وكشفت مصادر أمنية أن سفارات أجنبية وعربية رفعت من مستوى إجراءاتها، وأجلَت أعداداً إضافية من طواقمها فضلاً عن عائلاتهم، خصوصاً بعدَ التحركات التي بدأت أول من أمس رداً على مجرزة المستشفى الأهلي المعمداني.وتوالت أمس تحذيرات الدول التي شدّدت على رعاياها بعدم السفر إلى لبنان أو مغادرته. ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى «عدم السفر»، مشيرة إلى «الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف المدفعية بين إسرائيل وحزب الله». وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت «بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان». كذلك دعت الخارجية الكويتية «المواطنين الراغبين بزيارة لبنان إلى التأني خلال هذه المرحلة». وأهابت بالمتواجدين هناك «العودة الطوعية نظراً إلى الأوضاع التي تمر بها المنطقة حرصاً على سلامتهم». ودعت المملكة العربية السعودية أيضاً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة فوراً. وقالت السفارة السعودية في بيروت إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، و«تدعو كلّ المواطنين إلى التقيّد بقرار منع السفر ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو في لبنان حالياً». ونصحت السفارة الفرنسية في بيروت الفرنسيين الذين «يرغبون بزيارة لبنان أو الإقامة فيه بالتراجع عن ذلك، إلا لأسباب ملحّة، نظراً إلى التوترات الأمنية، وبخاصة على الحدود الجنوبية».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
12:54 | 2023-10-18
18/10/2023 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2023-10-18
18/10/2023 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
03:50 | 2023-10-18
18/10/2023 03:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
08:00 | 2023-10-18
18/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
05:44 | 2023-10-18
18/10/2023 05:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:48 | 2023-10-19
قصف معادٍ على قرى في القطاع الغربي ومحيط علما الشعب والناقورة فجرًا
23:38 | 2023-10-18
ردا على إطلاق قذائف انطلاقاً من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية لحزب الله
22:54 | 2023-10-18
"حزب الله" يبقي تحركه في الجنوب ضمن "قواعد الاشتباك"
22:45 | 2023-10-18
اللبنانيّون يتهافتون على تخزين المواد الغذائيّة ووزارة الاقتصاد تطمئن
22:37 | 2023-10-18
خطّة حكومية إغاثية لأيّ اندلاع حربيّ... وتحضيرات وزارية
22:36 | 2023-10-18
الحكومة تواجه تحذيرات الغرب وتستعدّ للأسوأ
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
19/10/2023 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
19/10/2023 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
19/10/2023 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24