23
o
بيروت
25
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المزايدات الداخلية حول الاتفاقات مع إسرائيل في انتظار ساعة الحسم
Lebanon 24
18-10-2023
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" الديار": قد يكون موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الاجتماع الطارئ للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر للبحث في تداعيات الحرب على غزة، الوحيد الذي يخرق مشهد التضعضع الداخلي، عندما دعا الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع تل أبيب الى الغاء أو تجميد الاتفاقات مع اسرائيل كرد على ما تقوم به من قصف متواصل وعنيف لقطاع غزة.
Advertisement
وقد أراد بري من خلال هذا الموقف ان يدعو الدول العربية التي دخلت في مرحلة التطبيع مع إسرائيل الى تعليق هذا المسار، في الحد الادنى، "من اجل ممارسة الضغط على الأخيرة لوقف استباحة الدم الفلسطيني"، على ما تقول اوساط رئيس المجلس، اقله بما يحفظ ماء الوجه لهذه الدول التي ذهبت بعيداً تحقيقاً لمصالحها، ولكنها باتت عاجزة او محرجة امام شعوبها المنتفضة على ما يحصل.
وقد ترافق موقف بري مع الغاء القمة الاميركية - الاردنية - المصرية - الفلسطينية التي كانت مقررة في عمّان، فيما تدفع البرازيل وفرنسا نحو استصدار قرار عن مجلس الامن لوقف الاعتداءات، لكنه لا يزال يقابل بالفيتو الاميركي. وقد بادرت روسيا والامارات العربية المتحدة في الموازاة الى الدعوة لاجتماع طارىء لمجلس الامن للغاية عينها.
أياً تكن التحركات الدولية التي لا تزال تدور في مربع المراوحة، فإن الاكيد حتى الآن ان الاتفاقات العربية الموقعة مع إسرائيل ستشهد تعليقاً اقله في المدى القريب، في انتظار بلورة ما ستؤول اليه هذه الحرب العبثية، واين ستتوقف حدودها. لكن ما ليس اكيداً بعد ويقضّ مضاجع اللبنانيين هو ان التحرك الرسمي لتحييد لبنان لا يرقى الى تحقيق هذا المطلب، وان الانظار ستظل في اتجاه "حزب الله"، ومن ورائه ايران التي توقّع وزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان قبل يومين ان يقوم محور المقاومة بعمل استباقي لمنع إسرائيل من اتخاذ اي اجراء في غزة من دون عواقب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
12:54 | 2023-10-18
18/10/2023 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2023-10-18
18/10/2023 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
03:50 | 2023-10-18
18/10/2023 03:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
08:00 | 2023-10-18
18/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
05:44 | 2023-10-18
18/10/2023 05:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:48 | 2023-10-19
قصف معادٍ على قرى في القطاع الغربي ومحيط علما الشعب والناقورة فجرًا
23:38 | 2023-10-18
ردا على إطلاق قذائف انطلاقاً من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية لحزب الله
22:54 | 2023-10-18
"حزب الله" يبقي تحركه في الجنوب ضمن "قواعد الاشتباك"
22:45 | 2023-10-18
اللبنانيّون يتهافتون على تخزين المواد الغذائيّة ووزارة الاقتصاد تطمئن
22:37 | 2023-10-18
خطّة حكومية إغاثية لأيّ اندلاع حربيّ... وتحضيرات وزارية
22:36 | 2023-10-18
الحكومة تواجه تحذيرات الغرب وتستعدّ للأسوأ
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
19/10/2023 07:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
19/10/2023 07:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
19/10/2023 07:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24