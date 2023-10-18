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لبنان

ردا على إطلاق قذائف انطلاقاً من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية لحزب الله

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:38
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، انه رصد 9 عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال 12 ساعة الماضية.

وأضاف عبر منصة "إكس" أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في الفترة نفسها.
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وقال: "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية". وأضاف أنه ضرب البنية التحتية لحزب الله باستخدام نيران الدبابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء القضاء على مجموعة أطلقت قذائف هاون انطلاقاً من لبنان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف على الحدود في ظل النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقال سلاح الجو الإسرائيلي: "استهدفنا موقعا لحزب الله أطلق منه صواريخ مضادة للدبابات".

إطلاق صواريخ مضادة للدبابات
كذلك، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه ردّ في القطاع ذاته على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات استهدفت قرى شمال إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء دوّت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وقال الجيش إن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

"محاولة تسلل"
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.

ومنذ بداية الحرب التي تلت هجوماً غير مسبوق شنّته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول، خلّفت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو عشرين شهيدا على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، وأيضاً صحافي في وكالة رويترز واثنين من المدنيين.(العربية)


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