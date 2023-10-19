قصف معادٍ على قرى في القطاع الغربي ومحيط علما الشعب والناقورة فجرًا

تعرضت عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف اسرائيلي مباشر في ساعات الفجر الأولى. كما اغار الطيران الاسرائيلي فجرًا على محيط بلدة الناقورة ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية.
وكان الطيران الاسرائيلي قد حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب ومدينة صيدا خارقًا جدار الصوت لأكثر من مرة، في وقت أطلق الجيش الاسرائيلي عدداً من القنابل المضيئة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.
في الموازاة، عملت عناصر الصليب الأحمر وبإشراف من الجيش على نقل عدد من جثث شهداء عناصر من حزب الله من منطقة علما الشعب الى مستشفيات صور.