الحكومة تستعد للاسوأ وخطة طوارئ قيد الانجاز وميقاتي يقود تحركا ديبلوماسيا وسياسيا

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يقود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحركا ثلاثي الاتجاهات درءا لخطر اندلاع حرب اسرائيلية واسعة النطاق على لبنان. والعنوان الابرز لهذا التحرك ديبلوماسي، من خلال الاتصالات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والاجانب لحضهم على الضغط على اسرائيل لوقف تعدياتها على لبنان.وبحسب اوساط حكومية معنية فان هذه الاتصالات لم تفضِ إلى أي تأكيد أو تطمين نهائي عن نيّة اسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان أو إعطاء ضمانات بعدم توسّع رقعة اعتداءاتها، خاصة متى شعرت بحراجة مواجهاتها في الداخل الفلسطيني".أما المحور الثاني من التحرك الذي يقوده رئيس الحكومة فيتمثل في اتصالات بمختلف الأطراف اللبنانية لتأمين موقف لبناني جامع مؤازر لموقف الحكومة.وتؤكد الاوساط الحكومية "ان الحكومة تقوم بما يعتبر مطلوباً منها لكن المسألة ليست محصورة بين يَدَي مجلس الوزراء بمفرده والمطلوب تكاتف جميع القيادات اللبنانية مع الحكومة بغية تقوية الموقف اللبناني ومواجهة التحديات القائمة".اما الاتجاه الابرز من التحرك الحكومي، فهو ميداني حيث تعقد "هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية" سلسلة اجتماعات لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وكان الاجتماع الاخير للجنة قبل يومين برئاسة رئيس الحكومة قد أفضى الى وضع خطة متكاملة تتركز عناوينها، بحسب الاوساط الحكومية المعنية على "وضع نقاط متعلّقة بالأمن الغذائي والصحة والطوارئ والإيواء والطرقات والأشغال واللوجستيات والاتصالات والمياه والبنية التحتية والحماية الأمنية. وبدأت وزارة الصحة تضع عملاً تحضيرياً للمستشفيات والإسعافات الأولية وكيفية معالجة الجرحى والمستلزمات الطبية الموجودة. وتحضِّر وزارة الاتصالات تدابير متعلقة بالمسائل اللوجستية. وتضع وزارة الأشغال نقاطاً متعلقة باللوجستيات الخاصة في الطرقات والجسور والمرافئ والمطار. ويناقَش موضوع الإيواء بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة إضافةً إلى تداول وزارة الشؤون في نقاط أولية لناحية قضايا الإغاثة وتوزيع المساعدات. وتَدرس وزارة الطاقة وضع الكهرباء والمياه".ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد ظهر اليوم لاستكمال البحث في كل الملفات، إضافة الى البنود الواردة على جدول الاعمال.كما سيناقش المجلس عرض وزارة الاشغال العامة والنقل للتقرير الشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار بيروت، وخلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لمعالجة الثغرات وتأمين حسن انتظام سير العمل والسلامة العامة في المطار. كما والبحث في عرض رئيس مجلس الوزراء لموضوع تشغيل مطاري القليعات ورياق.ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة اجتماعا قبل ظهر اليوم يضم منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا وكل الهيئات الدولية الانسانية العاملة في لبنان.