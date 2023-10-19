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لبنان

اعمال الاغاثة مستمرة.. وارتفاع في عدد ضحايا مبنى المنصورية المنهار

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:49
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يواصل عناصر الدفاع المدني البحث عن المفقودين تحت انقاض المبنى المنهار في المنطقة المنصورية.
وأكدت المعلومات ان عناصر الدفاع المدني تمكنوا من انتشل جثة مواطنة لتصبح حصيلة الضحايا ست مواطنات والناجيات أربع.
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وما زال البحث جار عن آخر مفقودتين.
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المنصورية

مبنى منهار

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