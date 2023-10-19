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لبنان
تحرّك لافت لجنبلاط "دعما للحكومة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-10-2023
|
01:15
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كان لافتاً جداً التحرك الذي يقومُ به الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط على صعيد حشد كل إمكانات الدولة لتدارك أي مواجهة قد يشهدها لبنان في ظل المعركة القائمة في غزة.
وحالياً، يتبين أن جنبلاط يهدفُ إلى تعزيز قوة لبنان الرسمي من خلال دعم الحكومة وتفعيل عملها أكثر ومنحها قدرة أوسع على التحرك في الظروف الإستثنائية إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تفرُض ذلك. وواقعياً، فإن ما يقوم به جنبلاط يعتبرُ موقفاً بارزاً في وقتٍ ترفضُ فيه قوى سياسية أخرى دعم الحكومة حتى في الوضع الراهن والذي يعتبرُ بمثابة "حالة طوارئ وطنية وقومية".
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وكان جنبلاط اعلن بعد زيارته رئيس الحكومة امس الاول: "يعمل دولة الرئيس جاهدا على طريقته، كما نعمل نحن، على محاولة تجنيب لبنان الحرب باتصالاته العربية والدولية. نحن بشكل متواضع نعمل على نفس ذاته ولكن لا شك أن جهود دولة الرئيس جبارة، على أمل أن تثمر وأن ترمم ايضا الجبهة الداخلية، لان بعض الناس في الجبهة الداخلية وكأنهم في واد ثان. كنا نأمل مثلا أن يفرج هذا الظرف عن رئيس للجمهورية، وانتخابات لجان دون مقاطعة...الخ. يبدو ان بعض الناس في عالم آخر. سنبقى الى جانب دولة الرئيس في كل الجهود التي يقوم بها، على امل الا نستدرج الى الحرب".
المصدر: لبنان 24
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