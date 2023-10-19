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لبنان

"تكتيك" نوعي لمقاتلي "حزب الله".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2023 | 01:45
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رأت مصادر مختصة بالشؤون الإستراتيجية والعسكريّة أنّ استهداف إسرائيل لعناصر "حزب الله" في ظل توتر الجنوب قد يكون مرتبطاً بسبب ميداني أساسيّ وهو أن هذه العناصر تتحرك في مناطق مكشوفة نسبياً، كما أنّ عملياتها تجري على نطاق قريبٍ جداً من المواقع الإسرائيلية.
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وبحسب المصادر، فإن عناصر الحزب استطاعوا التقدم باتجاه نقاطٍ عسكرية غير عادية، الأمر الذي يجعلهم معرضين للانكشاف من قبل طيران الاستطلاع الإسرائيلي الذي لا يغادر الأراضي اللبنانية.
واعتبرت المصادر "أن ما تقوم به عناصر "حزب الله" يمثل تكتيكاً نوعيّاً جداً لناحية خوضهم مواجهات مباشرة مع خطوط النار الإسرائيلي رغم ارتفاع منسوب الخطر عليهم لناحية استهدافهم من قبل العدو".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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