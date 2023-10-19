"أجانب" في الجنوب.. ماذا يفعلون هناك؟

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رغم توتر الأوضاع في الجنوب، لوحظ وجود سياحٍ أجانب في مدينتي صور وصيدا، الأمر الذي أثار إستغراب العديد من المواطنين.ويأتي نشاط هؤلاء السياح في الوقت الذي دعت فيه سفارات عدد من الدول رعاياها إلى مُغادرة لبنان بسبب الظروف الأمنية المتردية خصوصاً وسط الإشتباكات الدائرة عند الحدود الجنوبية بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي.