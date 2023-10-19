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لبنان

ماذا وراء تحذيرات الدول لرعاياها في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2023 | 02:45
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أبدى مرجع أمنيّ خشيته من قرار بعض الدول البارزة بدعوة مواطنيها الى تجنّب السفر إلى لبنان، وقال إنّ وراء هذه الدعوة مخاوف من إندلاع حربٍ في الجنوب، بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ.
وأضاف المرجع أنّ هذه الدول قد تكون علمت بقرب موعد إجتياح إسرائيل لغزة، الأمر الذي سيدفع "حزب الله" إلى دخول المعركة حتماً.
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ولفت المرجع إلى أنّ هناك مخاوف أمنيّة لهذه الدول على مواطنيها في لبنان، إذ ان معظمها يدعم إسرائيل في الحرب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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