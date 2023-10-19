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لبنان

أم لثلاثة أطفال.. هذا ما جرى معها في عكار

Lebanon 24
19-10-2023 | 01:42
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توفيت الشابة سليمة محمد اثر سقوطها عن شرفة منزلها من الطابق الثالث في منطقة الشيخ عياش العكارية.
 
يشار الى ان محمد ام لثلاثة اطفال، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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