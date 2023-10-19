أم لثلاثة أطفال.. هذا ما جرى معها في عكار

توفيت الشابة سليمة محمد اثر سقوطها عن شرفة منزلها من الطابق الثالث في منطقة الشيخ عياش العكارية.

يشار الى ان محمد ام لثلاثة اطفال، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".