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لبنان

بعد يوم من المواجهات... هذا ما يجري في محيط السفارة الأميركية في عوكر

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:05
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تشهد الشوارع الداخلية في ضبيه وعوكر القريبة من مقر السفارة الأميركية ، ازدحامًا غير مسبوق بسبب الإجراءات الأمنية وإقفال الطرق المؤدية الى السفارة . وتوقف السير كليا داخل الاحياء السكنية في ضبيه وعوكر .
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وناشد سكان البلدتين ولاسيما منهم المقيمون في محيط السفارة الاميركية ، القوى الامنية ومفارز السير التدخل لتنظيم حركة المرور وتمكين المواطنين من الوصول الى اعمالهم والطلاب الى مدارسهم .
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