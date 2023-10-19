بعد يوم من المواجهات... هذا ما يجري في محيط السفارة الأميركية في عوكر

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تشهد الشوارع الداخلية في ضبيه وعوكر القريبة من مقر السفارة الأميركية ، ازدحامًا غير مسبوق بسبب الإجراءات الأمنية وإقفال الطرق المؤدية الى السفارة . وتوقف السير كليا داخل الاحياء السكنية في ضبيه وعوكر .وناشد سكان البلدتين ولاسيما منهم المقيمون في محيط السفارة الاميركية ، القوى الامنية ومفارز السير التدخل لتنظيم حركة المرور وتمكين المواطنين من الوصول الى اعمالهم والطلاب الى مدارسهم .