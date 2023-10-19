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لبنان

في الذكرى 11 لاغتيال وسام الحسن.. الحريري: ما احوجنا الى روحه وعقله

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:20
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في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة X : "رحم الله الاخ والصديق وسام الحسن ومرافقه احمد صهيوني. ما احوجنا الى روح وسام وعقله في هذه الايام الصعبة.  وسام الحسن شهيدا لن ننسى".
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سعد الحريري

وسام الحسن

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