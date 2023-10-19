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لبنان

الأمطار مُستمرة حتى هذا الموعد.. وتحذير من الأب خنيصر

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:05
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان الأمطار تجددت منتصف ليل الاربعاء ـ الخميس بشكل متفرق واشتدت غزارتها صباح أمس وارتفع منسوب المياه على الطرقات، مشيراً إلى ان حالة عدم الاستقرار هذه ستنحسر مساء اليوم لتعود الحرارة وترتفع لمدة اسبوع تقريبا.

وحذر خنيصر من ان الأمطار الغزيرة مستمرة بين بيروت وجونية وجبيل ومناطق المتن وكسروان ساحلا وجبلا خلال الساعة المقبلة.


 
 
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم اجمالا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق الشمالية وبيروت مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، على ان تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل واحتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد.

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