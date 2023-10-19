التوتر يعود جنوباً: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وإسرائيل ترد بقذائف مدفعية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا، ليقوم بعدها الجيش الإسرائيلي بالرد من خلال إطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.

Advertisement

وسيطر الهدوء الحذر منذ الصباح على القطاع الشرقي من جنوب لبنان خرقه بين الحين والآخر تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق القرى الحدودية في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب وذلك بعد ليل ساخن من تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي بين عناصر من حزب الله والقوات الاسرا ئلية التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد الآمنين في المناطق المحررة، ما استدعى رداً من عناصر حزب الله طاولت العديد من الأهداف الاسرائلية في مستعمرات الجليل الأعلى وصولا حتى مزارع شبعا في تلال كفرشوبا ادت باعترافات وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى العديد من القتلى والجرحى.

وبموازاة ذلك يكثف الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة على طول الخط الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان حركة نزوح كبيرة تسجل لعدد من الاهالي من جنوب لبنان الى باتجاه المناطق الشمالية وتحديداً الكورة بحثاً عن منازل للإيجار.