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لبنان

ميقاتي التقى سفيرة كندا

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:44
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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم صباح اليوم في السرايا وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات في  جنوب لبنان وغزة.
 
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نجيب ميقاتي

سفيرة كندا

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