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لبنان

ميقاتي رأس اجتماعا موسعا لبحث خطة الطوارئ لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان.. ماذا تقرّر؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:28
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا قبل ظهر اليوم في السرايا، ضم وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض، الاعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية  في لبنان عمران ريزا ، مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي ومسؤولي الهيئات الانسانية والانمائية والاغاثية التابعة للامم المتحدة والعاملة في لبنان.
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وتم خلال الاجتماع البحث في خطة الطوارئ التي اعدتها الامم المتحدة لمواكبة التطورات الراهنة في لبنان خدماتيا وانسانيا وصحيا واجتماعيا، اضافة الى دعم البلديات والدفاع المدني في هذه الظروف.
وتقرر ان يعقد اجتماع تقني غدا يضم مندوبين عن الوزارات المختصة وهيئات الامم المتحدة لوصل خطة العمل النهائية.

 
 
 
 
سفيرة كندا
وإجتمع رئيس الحكومة مع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم ،وعرض معها الاوضاع الراهنة والتطورات في  جنوب لبنان وغزة.
 
 
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