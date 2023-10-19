عون التقى شيا.. وهذا ما تم بحثه

التقى الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتمحور اللقاء حول الحرب الدائرة في غزة وخطر توسّعها في المنطقة، وتمّ التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة في سبيل تحاشي انتقال شرارة الحرب الى لبنان.

Advertisement