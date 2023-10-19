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لبنان

تحديث نصيحة السفر إلى لبنان.. هذا ما أعلنته السفارة البريطانية في بيروت

Lebanon 24
19-10-2023 | 05:17
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أعلنت السفارة البريطانية في بيروت عن تحديث نصيحة السفر إلى لبنان إذ تنصح وزارة الخارجية والتنمية الآن بعدم السفر إلى لبنان وتشجع المواطنين البريطانيين الذين يعتزمون المغادرة على القيام بذلك الآن، طالما الخيارات التجارية متاحة.
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وجاء في البيان: "إذا كنت مواطنًا بريطانيًا مقيمًا في لبنان، فننصحك بتسجيل وجودك في البلاد على هذا الرابط للحصول على أحدث المستجدات في ما يخصّ الوضع  في لبنان ونصائح السفر.
 
على المواطنين البريطانيين أن يبقوا يقظين وعلى اطلاع بآخر التطورات. وعليهم تجنب أي تجمعات أو مسيرات أو مواكب واتباع تعليمات السلطات المحلية.


نحن نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار.

كما يواصل فريق العمل القنصلي تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. يرجى الاتصال بالرقم 9611960800+ لأيّ استفسار".
 
 
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