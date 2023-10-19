Advertisement

لبنان

"حزب الله" يستهدف نقطة عسكريّة في مستعمرة المنارة... وإسرائيل تقصف ميس الجبل وحولا

Lebanon 24
19-10-2023 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1120044-638333153923897917.jpg
Doc-P-1120044-638333153923897917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صاروخين من لبنان باتّجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتيّ ميس الجبل وحولا.
 
 
وقالت إنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قذائف مدفعيّة على أطراف بلدة ميس الجبل وحولا.
Advertisement
 
 
إلى ذلك، قال مراسل "المنار" علي شعيب، إنّه تمّ استهداف نقطة عسكرية للجيش الإسرائيليّ في مستعمرة المنارة.
 
 
أمّا الجيش الإسرائيليّ، فأعلن في بيان عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات على منطقة المنارة من لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، وأضاف أنّه "ردّ بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخين".
 
 
كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل أعطت تعليمات للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجّه إلى أماكن محصنة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:41 | 2023-10-19
04:28 | 2023-10-19
03:00 | 2023-10-19
10:06 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24