"حزب الله" يستهدف نقطة عسكريّة في مستعمرة المنارة... وإسرائيل تقصف ميس الجبل وحولا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صاروخين من لبنان باتّجاه مستعمرة المنارة في الجليل الأعلى مقابل بلدتيّ ميس الجبل وحولا.

وقالت إنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قذائف مدفعيّة على أطراف بلدة ميس الجبل وحولا.

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إلى ذلك، قال مراسل "المنار" علي شعيب، إنّه تمّ استهداف نقطة عسكرية للجيش الإسرائيليّ في مستعمرة المنارة.

أمّا الجيش الإسرائيليّ، فأعلن في بيان عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات على منطقة المنارة من لبنان، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش"، وأضاف أنّه "ردّ بالقصف على مصدر إطلاق الصاروخين".

كذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل أعطت تعليمات للمستوطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجّه إلى أماكن محصنة".