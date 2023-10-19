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لبنان

وزير الدفاع الالماني وصل الى بيروت

Lebanon 24
19-10-2023 | 05:41
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وصل قبل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. (الوكالة الوطنية)
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