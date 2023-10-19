Advertisement

لبنان

بوحبيب بعد انتهاء اجتماعه مع السفراء العرب: لوقف فوري لاطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1120065-638333184707934559.jpeg
Doc-P-1120065-638333184707934559.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انتهى الاجتماع بين  وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، والسفراء العرب المعتمدين في لبنان.
 
بعد اللقاء، قال الوزير بوحبيب انه "تم التوافق على اهمية وقف فوري لاطلاق النار وإرسال المساعدات، ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".
Advertisement
 كما اكد بوحبيب للسفراء العرب انه لمس  في الاجتماع الوزاري الذي عقد امس في جدة "تماسكا عربيا" في مقاربة العدوان على غزة "، مشددا على" وجوب استثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على اسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم".
 
 
ورأى ان "الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وثانيا وأخيرا بالفلسطينيين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:41 | 2023-10-19
04:28 | 2023-10-19
03:00 | 2023-10-19
10:06 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24