بوحبيب بعد انتهاء اجتماعه مع السفراء العرب: لوقف فوري لاطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات

انتهى الاجتماع بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، والسفراء العرب المعتمدين في لبنان.

بعد اللقاء، قال الوزير بوحبيب انه "تم التوافق على اهمية وقف فوري لاطلاق النار وإرسال المساعدات، ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".

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كما اكد بوحبيب للسفراء العرب انه لمس في الاجتماع الوزاري الذي عقد امس في جدة "تماسكا عربيا" في مقاربة العدوان على غزة "، مشددا على" وجوب استثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على اسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم".

ورأى ان "الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وثانيا وأخيرا بالفلسطينيين".