حتى "معرض الكتاب" في بيروت لم يسلم من الأمطار... إليكم هذه المشاهد

معرض الكتاب الدولي في #بيروت يغرق بمياه الأمطار

معرض لبنان الدولي للكتاب بدأ من يوم 13 تشرين الاول وينتهي في 23 تشرين الأول 2023م في مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت pic.twitter.com/awyj32DTsc