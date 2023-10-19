حتى "معرض الكتاب" في بيروت لم يسلم من الأمطار... إليكم هذه المشاهد

معرض الكتاب الدولي في #بيروت يغرق بمياه الأمطار
معرض لبنان الدولي للكتاب بدأ من يوم 13 تشرين الاول وينتهي في 23 تشرين الأول 2023م في مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت pic.twitter.com/awyj32DTsc
— صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) October 19, 2023
معرض الكتاب الدولي في #بيروت يغرق بمياه الأمطار
معرض لبنان الدولي للكتاب بدأ من يوم 13 تشرين الاول وينتهي في 23 تشرين الأول 2023م في مركز الفوروم للمعارض والمؤتمرات في بيروت pic.twitter.com/awyj32DTsc
📍📍#معرض_الكتاب في #بيروت يغرق بالمياه
📍📍
pic.twitter.com/KbtB5br5Yh
— Carla-Haddad (@ElycarlaH) October 19, 2023
📍📍#معرض_الكتاب في #بيروت يغرق بالمياه
📍📍
pic.twitter.com/KbtB5br5Yh