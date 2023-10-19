Advertisement

لبنان

المفتي قبلان استقبل فرونتسكا: الصراع الأوسع ليس بصالح تل أبيب وواشنطن

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1120076-638333202927621395.png
Doc-P-1120076-638333202927621395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا.
 
 
وخلال اللقاء، جرى التباحث في وضع المنطقة واستقرارها، لا سيما ما يجري في فلسطين من إجرام صهيوني وحرب إبادة للشعب الفلسطيني.
Advertisement
 
وأكد المفتي قبلان" أن قضية فلسطين قضية محورية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس، ببعد النظر عن طبيعة كيانها الإرهابي المغتصب لفلسطين، ومع استمرار تل أبيب بحربها الظالمة، لا يمكن التنبؤ بوضع المنطقة ومشهدها". 
  
وأسف المفتي قبلان لـ"الحراك الديبلوماسي الغربي المنحاز، والذي يصر على إعطاء تل أبيب الضوء الأخضر لإبادة شعب بأكمله، وكذلك لموقف الأمم المتحدة الضعيف والذي يمشي في ظل مواقف واشنطن، مع التأييد المطلق لتل أبيب في مجلس الأمن، والذي منع أي مساءلة لها بل وصف الشعب الفلسطيني بالإجرام، مما حول مجلس الأمن لكنيست صهيوني".
 
ولفت المفتي قبلان إلى "أن معركة الرأي العام العالمي خاضها الإعلام الغربي على طريقة الحضارة في جانب أميركا وأوروبا والباقي متوحشين، أما بمنطق ما نراه نحن فإن أميركا والناتو شريكان في الحرب على غزة وفي عمليات الإبادة لشعب بأكمله".
 
وطالب المفتي قبلان "الوكالات الأممية أن تخرج من شللها، ومنظمات حقوق الإنسان أن تقوم على الأقل بواحد من ألف مما يجب عليها". 
 
واعتبر المفتي قبلان أن "توسيع رقعة النزاع له علاقة بما يجري على الأرض. والآن الوضع على حافة الهاوية، والأكيد أن الصراع الأوسع ليس بصالح تل أبيب وواشنطن أبدا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:41 | 2023-10-19
04:28 | 2023-10-19
03:00 | 2023-10-19
10:06 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
09:46 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24