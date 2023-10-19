الحاج: سيتم تعويض المتضرّرين في عوكر

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية "النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس"، أنه "بعد متابعة موضوع الاضرار التي تسببت بها المواجهات في عوكر في الممتلكات الخاصة والعامة، وبعد تواصلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتفقد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بعد قليل المباني التي تضررت لمعاينة الاضرار من أجل المساهمة في تعويض أصحابها".

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