معلومات تكشف من هم الذين شاركوا في التظاهرة امام عوكر!

أفادت معلومات قناة الـLBCI أنّ الاشخاص الذين وصلوا إلى محيط السفارة الأميركية في عوكر امس، وشاركوا في الاحتجاجات، خرجوا من مخيمات برج البراجنة شاتيلا وصبرا إضافة إلى بعض المجموعات التي انطلقت من أرض جلول إضافة إلى بعض الباصات التي وصلت من مناطق في الشمال ومن الأحزاب اليسارية في منطقة الجبل.

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