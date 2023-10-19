وزير الدفاع استقبل بوصعب ووفدا نيابيا

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: أديب عبد المسيح، سجيع عطية وجميل عبود.

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وتم البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.



وقد وضع الوزير سليم الوفد النيابي في أجواء التطورات الأمنية في جنوب لبنان والصعوبات التي تواجهها مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة احترام الدستور اللبناني وكافة القوانين والتشريعات التي تحكم عمل مؤسسات الدولة، وعدم ابتداع أفكار وطروحات لا تنسجم مع نصوص وروح القوانين.



وتناول وزير الدفاع مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عمل المؤسسات الدستورية في هذه الظروف الصعبة وما تقوم به المؤسسة العسكرية من مهام حفظ الأمن والإستقرار وضرورة توفير كل ما يلزم لأداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه.