تحذير عاجل من السفارة الأميركيّة لرعاياها: لا تُسافروا إلى لبنان

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أعلنت السفارة الأميركية في لبنان أنها تراقب الوضع الأمني عن كثب.وأصدرت السفارة تحذيرا لرعاياها من عدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني غير المتوقع، وأوصت الأميركيين الموجودين في لبنان "باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد، طالما أن الأمر متاح".كما أوصت مواطنيها الذين اختاروا عدم المغادرة بإعداد "خطط طوارئ للحالات الطارئة".