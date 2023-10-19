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لبنان

قتيلان بحادث سير مروع في هذه المنطقة.. هكذا انقلبت "الرابيد" من على المنحدر

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:10
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 أدى انقلاب سيارة "رابيد" الى مقتل مواطن وعاملة اثيوبية في منطقة اقليم التفاح.
وفي التفاصيل ان المواطن رزوق شكيب رزوق ( 75 عاما من بلدة جرجوع ) ومعه ربيع أبو زيد والعاملة الاثيوبية كانوا في قطاف الزيتون في محلة النقيب عند الاطراف الجنوبية لبلدة جرجوع، انقلبت بهم سيارة الرابيد التي كانوا في داخلها من على منحدر شاهق.
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وادى الحادث الى مقتل المواطن رزوق والخادمة الاثيوبية على الفور، فيما نقل ابو زيد الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية حيث يخضع للاسعافات الاولية ووصفت حالته بالخطرة.
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