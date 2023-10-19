قتيلان بحادث سير مروع في هذه المنطقة.. هكذا انقلبت "الرابيد" من على المنحدر

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أدى انقلاب سيارة "رابيد" الى مقتل مواطن وعاملة اثيوبية في منطقة اقليم التفاح.وفي التفاصيل ان المواطن رزوق شكيب رزوق ( 75 عاما من بلدة جرجوع ) ومعه ربيع أبو زيد والعاملة الاثيوبية كانوا في قطاف الزيتون في محلة النقيب عند الاطراف الجنوبية لبلدة جرجوع، انقلبت بهم سيارة الرابيد التي كانوا في داخلها من على منحدر شاهق.وادى الحادث الى مقتل المواطن رزوق والخادمة الاثيوبية على الفور، فيما نقل ابو زيد الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية حيث يخضع للاسعافات الاولية ووصفت حالته بالخطرة.