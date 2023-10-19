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لبنان
سلام أحال على القضاء 251 محضر ضبط
Lebanon 24
19-10-2023
|
08:00
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أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام 251 محضر ضبط على القضاء، سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم ومعامل تكرير مياه، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.
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وطالب سلام القضاء" بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة".
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