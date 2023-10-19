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لبنان

بسبب حرب غزة والأحداث في الجنوب.. خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:11
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 كشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر عن "خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني جراء الحرب الدائرة في غزة وتطور الأحداث في جنوب لبنان".
واعتبر في بيان أنه "من السابق لأوانه إحصاء حجم خسائر القطاع السياحي"، متوقعاً أن "تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف".
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كما كشف عن ان "المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين أول الجاري وتشرين ثاني المقبل، قد ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر الى لبنان".

وقال: "مع انتهاء موسم الصيف، كانت الحركة في القطاع السياحي عادية ولكن هذه الأحداث قضت على هذه الحركة. فكل أجنبي او رجل اعمال يود ان يأتي الى لبنان يتلقى تنبيهاً من دولته بعدم الذهاب الى لبنان، كما ان كل لبناني أيضاً كان يخطط لزيارة لبنان ألغى زيارته. اما الموجودون في لبنان فتلقوا نصائح بالمغادرة".

وأكد أنه "من المبكر الحديث عن تأثيرات هذه الأوضاع على موسم الأعياد، كما من المبكر الحديث عن أي تقديرات لخسائر المؤسسات السياحية اذ ان عملية "طوفان الأقصى" مضى عليها حوالي 12 يوماً ولا إمكان لإحصاء الخسائر إلا مع نهاية هذه الأحداث وتواصل المؤسسات والنقابة مع بعضهما البعض".

 
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