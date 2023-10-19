نبيهة غادرت منزلها ولم تعد.. هل شاهدتموها؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة: نبيهة ربيع يوسف (من مواليد عام 2004، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 16-10-2023 منزلها الكائن في محلّة الزّاهريّة-طرابلس إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة السّويقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 423387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.