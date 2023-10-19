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لبنان

سماع إطلاق نار كثيف في محيط عين الرمانة... ما هو مصدره؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة عين الرمانة.
وقد تبيّن أنّ إطلاق النار تزامن مع تشييع عنصر من "حزب الله" في الشياح.
 
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19/10/2023 17:36:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عين الرمانة

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