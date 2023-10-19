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لبنان
الشيخ قاووق: نقوم بواجبنا في المقاومة دون تردد ولا نخشى تهديدات أحد
Lebanon 24
19-10-2023
|
08:28
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اعتبر عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "عملية طوفان الأقصى أطاحت بكل النظريات العسكرية الإسرائيلية، والعدو الإسرائيلي أصابه فشل مدو وتاريخي وزلزال هدَّ أسس الكيان، ولم يعد الإسرائيليون يثقون بقدرة جيشهم على حمايتهم وهم يشاهدون مذلة الجنود والميركافا والمواقع على شاشات التلفزيون".
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وأكد خلال الإحتفال التأبيني الذي أقامه حزب الله للشهيد علي يوسف علاء الدين في حسينية بلدة سحمر، أن "الهدف المباشر من المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي هو تهجير الفلسطينيين من غزة"، وقال: "المجازر اليوم لم تعد تصنع هزيمة كما كانت في السابق، المجازر اليوم تؤجج روح المقاومة في فلسطين وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي".
وتابع : "إن أهداف العدوان على غزة تطال مستقبل المنطقة"، مؤكداً أن "موقف المقاومة هو موقف مبدئي ونحن لا ننتظر دعوات من أحد ولا نخشى تهديدات أحد".
وأضاف: "المقاومة في لبنان وفلسطين في خندق واحد وعدونا واحد ومصيرنا واحد وسيل الدم واحد، نقوم بواجبنا في المقاومة دون تردد ودون تأخير وبكل شجاعة وبسالة ولا نخشى تهديدات أحد، نحن في حزب الله ننصر غزة بأقدس دمائنا، دماء أبنائنا وشبابنا ومجاهدينا، ننصر غزة في الميدان والمواجهات المتواصلة بين مجاهدي المقاومة والعدو الإسرائيلي".
وقال: "إن الموقف الأميركي لم يفاجئنا، الإدارة الأميركية تقود اليوم علناً العدوان على غزة، وتحرك حاملات الطائرات والبوارج والأساطيل، وأرسلت الخبراء وأقامت جسرا جويا لنقل القنابل والصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي تقتل اليوم المدينيين في غزة، الإدارة الأميركية هي المسؤول الأول والأخير عما يجري من مذابح في غزة وإن دماء أطفال غزة تتقاطر من أيدي الرئيس الأميركي".
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