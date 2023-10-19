دعا كل من "حزب الله" و"حركة امل" الى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالعدوان الاسرائيلي، وذلك امام وزارة العمل غدا عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.

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