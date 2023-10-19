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لبنان

"حزب الله" و"حركة امل" يدعوان لوقفة احتجاجية.. اليكم الزمان والمكان

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:52
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دعا كل من "حزب الله" و"حركة امل" الى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالعدوان الاسرائيلي، وذلك امام وزارة العمل غدا عند الساعة الرابعة والنصف عصرا.
 
 
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حزب الله

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