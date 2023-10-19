الأبيض استقبل السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه

اجتمع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، مع السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارفية.



وخلال اللقاء، ناقش الطرفان التطورات الحالية في لبنان ووضع القطاع الصحي، وسبل التعاون بين دولتي قطر و لبنان لدعم برامج وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات الحكومية.

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