ياسين: نعمل على وضع خطة استباقية احترازية في حال حصل عدوان أو تهجير

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين قبيل جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل على خطة طوارىء. وقال: "لقد اجتمعنا صباحا مع المنظمات الدولية لتنسيق الإجراءات. ونحن نعمل على وضع خطة استباقية احترازية في حال حصل عدوان أو تهجير، وهي تشمل عمليات الإيواء، الاسعاف، العمل الانساني والاغاثي، وكل ذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية".

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