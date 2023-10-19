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لبنان

ميقاتي اجتمع مع وزير الأشغال والحوت... هذا ما بحثه معهما

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:52
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في السرايا، واطلع منه على الإجراءات والتدابير الاحترازية والخطط التي تضعها الوزارة في المرافئ اللبنانية الأربعة (بيروت ، طرابلس ،صيدا وصور) وكذلك على صعيد المطار والطرقات والجسور ، وذلك لمواجهة أية ظروف استثنائية تواجه هذه  المرافق الحيوية.
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وقال الوزير حميّة " إن هذه التدابير والخطط تلحظ أهمية استمرارية العمل في هذه المرافق، الأمر الذي يستلزم مواكبتها بوضع آلية مالية من قبل مجلس الوزراء، تكون سريعة،مرنة وعملية، مستندةً  على أصول  قانونية تقر في مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية تطورات قد تستجد في البلاد".

 
طيران الشرق الاوسط
واستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وإطلع منه على الاجراءات والتدابير التي تتخذها الشركة.
 
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