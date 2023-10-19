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لبنان

بالصور... مواطن ينجو وطفله من الموت!

Lebanon 24
19-10-2023 | 09:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نجاة مواطن وطفله في بلدة البرج الشمالي شرق صور، بعدما اخترقت رصاصة طائشة سيارتهما، بينما كانا في داخلها.
 
 
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