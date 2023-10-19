السفير كرم اتصل باللواء خير بعد زيارته عوكر

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وقد أثار كرم مع خير موضوع تعويض الأضرار التي المت بالمواطنين وممتلكاتهم والمساعدة على ترميمها بأسرع وقت ممكن.



بدوره، أبلغ خير رئيس الرابطة المارونية انه زار منطقة عوكر بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب من الفرق المختصة في الهيئة التحرك السريع لمعاينة الأضرار ومسحها، والعمل على تعويض المنازل والمحلات المتضررة.



واسف السفير كرم "للتصرفات غير المبررة والمرفوضة من قبل المتظاهرين الذين روعوا المواطنين وتعرضوا لاملاكهم الخاصة". أجرى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم إتصالا بالامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بعد زيارته منطقة عوكر وتفقده الأضرار التي حلت بالممتلكات الخاصة والمحلات التجارية على اثر المواجهات والاشتباكات بين القوى الامنية والمتظاهرين.وقد أثار كرم مع خير موضوع تعويض الأضرار التي المت بالمواطنين وممتلكاتهم والمساعدة على ترميمها بأسرع وقت ممكن.بدوره، أبلغ خير رئيس الرابطة المارونية انه زار منطقة عوكر بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب من الفرق المختصة في الهيئة التحرك السريع لمعاينة الأضرار ومسحها، والعمل على تعويض المنازل والمحلات المتضررة.واسف السفير كرم "للتصرفات غير المبررة والمرفوضة من قبل المتظاهرين الذين روعوا المواطنين وتعرضوا لاملاكهم الخاصة".

واكد ان "هذا السلوك لا يخدم القضية التي من أجلها تحرك المتظاهرون، بل هو سلوك مضر ومسيىء إلى موضوع يتفق عليه اللبنانيون وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وابناء غزه في وجه ما يتعرضون له من اعتداء اسرائيلي يندى له جبين الانسانية".