Advertisement

لبنان

السفير كرم اتصل باللواء خير بعد زيارته عوكر

Lebanon 24
19-10-2023 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1120139-638333298329795712.jpeg
Doc-P-1120139-638333298329795712.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم إتصالا بالامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بعد زيارته منطقة عوكر وتفقده الأضرار التي حلت بالممتلكات الخاصة والمحلات التجارية على اثر المواجهات والاشتباكات بين القوى الامنية والمتظاهرين.
Advertisement

وقد أثار كرم مع خير موضوع تعويض الأضرار التي المت بالمواطنين وممتلكاتهم والمساعدة على ترميمها بأسرع وقت ممكن.

بدوره، أبلغ خير رئيس الرابطة المارونية انه زار منطقة عوكر بتوجيه من رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي وطلب من الفرق المختصة في الهيئة التحرك السريع لمعاينة الأضرار ومسحها، والعمل على تعويض المنازل والمحلات المتضررة.

واسف السفير كرم "للتصرفات غير المبررة والمرفوضة من قبل المتظاهرين الذين روعوا المواطنين وتعرضوا لاملاكهم الخاصة".
 
 
واكد ان "هذا السلوك لا يخدم القضية التي من أجلها تحرك المتظاهرون، بل هو سلوك مضر ومسيىء إلى موضوع يتفق عليه اللبنانيون وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وابناء غزه في وجه ما يتعرضون له من اعتداء اسرائيلي يندى له جبين الانسانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:29 | 2023-10-19
11:07 | 2023-10-19
11:06 | 2023-10-19
10:57 | 2023-10-19
10:55 | 2023-10-19
10:45 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24