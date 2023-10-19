في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.. هذا ما قاله أبو شقرا عن البنزين

أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انه "تمت اعادة العمل ببطاقة "الفيزا كارت"، حتى نهاية الشهر الحالي في محطتي "كورال "في الجية والدامور، ودون أي عمولة، بهدف تسهيل أمور المواطنين".



وأكد ابو شقرا في تصريح ان "مادة البنزين متوفرة بكميات كبيرة، وليس هناك من داع للخوف، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد". (الوكالة الوطنية)

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