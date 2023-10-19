المرتضى: إسرائيل هي الشر المطلق

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "اكس": "ان الكمّ الهائل من كذب اغلب الإعلام الغربي وتزويره للوقائع وتشويهه للحقائق، لن يغير شيئا في اقتناعاتنا بأن إسرائيل هي الشر المطلق وتسعى راهنا إلى ابادة غزة".وأضاف مستشهدا بسعيد تقي الدين: "الرأي العام بغلٌ كبير. يصعب عليك جرّه إلى حظيرة الصواب، وهذا كان صعبا على الأنبياء حتى. وإلّا ما أغرق الله الأرض لنوح، ولا خسفها بقوم لوط. ولكن إياك أن يجرك بغلٌ فقط لأنه كبير".في منشور ثان عبر "اكس"، علق المرتضى على تبنّي الرئيس الاميركي جو بايدن "للرواية الكاذبة المزورة الإسرائيلية بشأن محرقة مستشفى المعمداني"، وقال: "تبني بايدن لهذه الرواية ينطبق عليه قول الشاعر:خليفةٌ في قفصٍبينَ وصيفٍ وبَغَايقول ما قالا لهكما تقول البَبَّغَا"‎وختم: "مع فلسطين حتى انقطاع النفس، مطمئنون بأن الغلبة ستكون للحقّ مهما غلت التضحيات".