إطلاق صواريخ واشتباكات وقصف مدفعيّ... هكذا يبدو الوضع في الجنوب (فيديو)

تشهد المنطقة الجنوبيّة جولة جديدة من الإشتباكات بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أُطلق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي اللبنانية باتّجاه بلدة زرعيت في الجليل الأعلى.

توازيّاً، أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استهداف أجهزة المراقبة والاتصالات التابعة للعدوّ في موقعيّ جل العلام وحانيتا.

وأضافت أنّ اشتباكات حصلت قرب بلدة عيتا الشعب.

وسُمعت أصوات إنفجارات في أكثر من موقع عسكري إسرائيليّ على الحدود مع لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات الخليل الغربي.

إلى ذلك، قال جيش العدوّ الإسرائيليّ: "رصدنا إطلاق 6 صواريخ في الجليل 5 منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه".

وقالت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق صواريخ من منطقة القليلة الساحلية في صور باتّجاه الأراضي الفلسطينية.



وارتفعت أعمدة الدخان في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية، بعد استهدافها بصواريخ موجّهة أُطلقت من لبنان.

ورداً على استهداف مواقعها، قصفت إسرائيل علما الشعب والضهيرة وأطراف الناقورة ومروحين.

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وفي هذا السياق، أصدرت المقاومة الإسلاميّة البيان التالي:‏

"بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتم إصابته إصابة مباشرة‏".

كما أصدرت البيان الاتي:‏

"بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الخميس 19-10-2023 مواقع جيش ‏الإحتلال التالية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان بالاسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من ‏تجهيزاتها الفنية والتقنية. ‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".