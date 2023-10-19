الدولار يرتفع... هذه تسعيرته عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement

وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.