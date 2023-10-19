انتخاب الطبيب اللبناني ايلي كرم عضوًا فخرياً في جمعية عالمية

أعلنت الجمعية العالمية للطب النفسي في بيان، فوز الدكتور إيلي ج. كرم كعضو فخري في انتخابات الجمعية العامة للطب النفسي والمؤتمر العالمي ال23 للجمعية اللذين عُقدا في فيينا، النمسا من 28 أيلول إلى 1 تشرين الاول 2023.وقالت: "تعد هذه الجائزة من أرفع وأرقى الجوائز، وقد منحت للدكتور كرم نتيجة لمساهماته المتميزة والتزامه الثابت في مجال الطب النفسي، على الصعيدين المحلي والدولي".وقد منح كرم شهادة تكريمية بالعضوية الفخرية.

وفي المناسبة، أعرب رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي (WPA) أفضل جاويد، للفترة من 2020 إلى 2023، عن امتنانه لانتخاب كرم كعضو فخري، معبرًا عن "سروره العميق لتكريم الدكتور كرم ،بهذه الطريقة، نظراً لجهوده الدؤوبة ومساهماته في ميدان الطب النفسي بحيث ترك أثرًا جيدًا على حياة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية".ولفت الى أن "هذه العضوية الفخرية هي تعبير صغير عن امتناننا لعمله الرائع"، معتبرًا أن " انتخاب كرم كعضو فخري في الجمعية العالمية للطب النفسي هو إلهام للمجتمع الطبي بأسره ويؤكد أهمية تعزيز التوعية على الاهتمام بالصحة النفسية والنهوض بميدان الطب النفسي على الصعيد العالمي".وتابع: "إن مساهماته في الجمعية العالمية للطب النفسي ستترك بلا شك إرثًا دائمًا في عالم الصحة النفسية".