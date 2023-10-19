Advertisement

لبنان

إليكم من أطلق الصواريخ من لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1120169-638333350146599528.jpg
Doc-P-1120169-638333350146599528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "كتائب القسام-لبنان" الاتي:
 
"نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" الجاثمتين شمال فلسطين المحتلة".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
استُهدفت بصواريخ أُطلقت من لبنان... إرتفاع أعمدة الدخان في مستوطنة المطلة
lebanon 24
19/10/2023 20:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ مضادة للدروع وقذائف من داخل لبنان واعتراض 4 منها خلال الساعات الماضية (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2023 20:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اثنان من الجرحى الذين أصيبوا بالصواريخ المضادة للدروع التي أطلقت من لبنان باتجاه المطلة هم من الجنود (الميادين)
lebanon 24
19/10/2023 20:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صلية صواريخ من لبنان باتجاه الجليل (الميادين)
lebanon 24
19/10/2023 20:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صواريخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:56 | 2023-10-19
13:45 | 2023-10-19
13:37 | 2023-10-19
13:15 | 2023-10-19
13:02 | 2023-10-19
12:48 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24