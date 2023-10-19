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لبنان
إليكم من أطلق الصواريخ من لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة
Lebanon 24
19-10-2023
|
10:55
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صدر عن "كتائب القسام-لبنان" الاتي:
"نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" الجاثمتين شمال فلسطين المحتلة".
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