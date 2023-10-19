إليكم من أطلق الصواريخ من لبنان باتّجاه الأراضي المحتلة

صدر عن "كتائب القسام-لبنان" الاتي:

"نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" الجاثمتين شمال فلسطين المحتلة".