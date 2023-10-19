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لبنان

مجلس الجنوب قدم مزيدا من المساعدات لمراكز الإيواء في صور

Lebanon 24
19-10-2023 | 10:57
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 جال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر للمرة الثانية على مراكز إيواء النازحين من القرى الحدودية الى قضاء صور، لتقديم مزيد من المستلزمات الأساسية للنازحين والإطلاع على المستجدات بعد نزوح عدد كبير إضافي من الأهالي الذين تتعرض منازلهم للقصف والتدمير والتهديد من العدو الإسرائيلي.
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وقد ضمت المساعدات (فرش عدد 1000، حرامات عدد 1000، حليب أطفال 300 علبة لمختلف الأعمار و 300 كيس حفاضات)
  
وأكد حيدر أنه "منذ اليوم الأول للأحداث ونحن نواكب كل ما يجري في المناطق الحدودية التي تتعرض للعدوان من تدمير للمنازل وتهجير للأهالي، ونحاول قدر المستطاع تقديم المساعدات لأكبر عدد ممكن من النازحين لا سيما تأمين المستلزمات المعيشية و الأساسية"، مشيرا الى أن هذه سياسية عامة متّبعة ولن يتم توقيفها وقد انطلقت بتوجيه ودعم من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للوقوف الى جانب أهلنا والإستمرار بهذا العمل.
 
وتابع: "هناك عجز في الدولة ولكن الأولوية تعطى لهذا العمل الإنساني أمّا المصاريف الأخرى يمكن تأجيلها".
 
وختم: "أخذنا وعوداً بتأمين المبالغ اللازمة لتعيش الناس بكرامة وهذا أبسط ما يمكن تقديمه ولا يضاهي جزءًا مما يعانيه الأهالي ومن التضحيات التي قدّموها في الجنوب".
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