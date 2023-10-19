بعد أميركا.. ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة لبنان

طالبت وزارة الخارجية الألمانية رعايا بمغادرة لبنان.

وبدورها، كانت قد نصحت السفارة الأميركية في لبنان رعاياها بالتخطيط للمغادرة بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.