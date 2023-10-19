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لبنان

بعد أميركا.. ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة لبنان

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:06
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طالبت وزارة الخارجية الألمانية رعايا بمغادرة لبنان.
 
وبدورها، كانت قد نصحت السفارة الأميركية في لبنان رعاياها بالتخطيط للمغادرة بأسرع ما يمكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.
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